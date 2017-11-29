Militares ebrios nunca fueron consignados

El Ministerio Público no recibió la consignación de los ebrios militares que participaron en una persecución la madrugada del lunes, fue la milicia la que se hizo cargo de ellos.

La Fiscalía General del Estado, dio a conocer que no recibió el informe policial homologado de los cuatro efectivos militares que fueron detenidos por la Policía Preventiva Municipal.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, tomaron conocimiento en apoyo a la corporación municipal, la cual se hizo cargo del caso.

Los militares viajaban a bordo de una camioneta particular con placas del estado de Tlaxcala, los uniformados escucharon los disparos a la vez que recibieron un reporte.

Al efectuarse la persecución, los tripulantes de la camioneta que resultaron ser militares de civil, dispararon en contra de los oficiales.

Tras varios minutos de persecución se logró su detención; antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público arribó la milicia.

Un superior solicitó la entrega de los efectivos los cuales se encontraban en completo estado de ebriedad.

Se los llevaron de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado; en cuanto al tema de las lesiones se desconoce lo que ocurrió.

A pesar de la persecución y de los disparos que realizaron en contra de civiles y de policías, no fueron sancionados por la autoridad ministerial.