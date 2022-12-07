Modifican campaña de vacunación covid

CIUDAD ACUÑA, COAH. - En el cierre de la jornada de vacunación contra covid-19 de segunda dosis para niños de entre 5 y 11 años, con la variante de espacios para menores que no tuvieran la primera dosis, se aplicaron 7 mil 830 vacunas.

“Tuvimos una extensa vacunación, en donde, bueno, por ahí modificamos el segundo día para que acudieran a aplicarse vacunas los niños que por algún motivo no lograron aplicarse la primera dosis”, comentó el servidor de la Nación, José Guadalupe Martínez Rodríguez.

Destacó que se evaluará la fecha de la aplicación de la segunda dosis para los niños que aprovecharon esta primera vacunación, ya que la respuesta fue muy buena y se logrará cubrir a todos los sectores del municipio.

Puntualizó que algo que están evaluando es realizarla de una manera más ágil, puesto que las filas fueron muy largas en esta ocasión, aun cuando ya tenía mucho que no se realizaba una brigada grande.