Motociclista lesionado al caer de su unidad

La noche del sábado se reportaba al número de emergencia 911, que sobre la calle Gravia frente al fraccionamiento La Retama se encontraba una persona lesionada.

Al lugar arribaron paramédicos de Bomberos para atender a una persona del sexo masculino quien presentaba varias lesiones en distintas partes del cuerpo y una posible fractura en el tobillo izquierdo, el lesionado recibió los primeros auxilios en el lugar y tuvo que ser trasladado a la clínica 11 del IMSS para su atención médica.

El joven de nombre Miguel de Jesús Cinta Alfonso de 22 años de edad relató que mientras viajaba en una motocicleta para probarla (ya que recién la había adquirido) y decidió dar una vuelta, y al viajar sobre la calle Gravia a la altura de La Retama no se percató que había un bordo y al pasarlo dio un brinco, lo que causó que saliera volando y golpeara contra el pavimento, debido a que el joven no portaba casco fue que se provocó las lesiones en su rostro y barbilla.

El joven al momento del accidente fue auxiliado por unas personas que pasaban por el lugar e incluso fueron a avisar a los familiares de él para que lo acompañarán al hospital, donde se quedaría bajo observación y en espera de tomarle las radiografías para ver su lesión del tobillo, el estado de salud de la persona se reporta como estable.