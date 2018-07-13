Motociclista se parte la lengua al chocar contra una camioneta

José Víctor García Lozano de 29 años de edad, resultó lesionado después de chocar a bordo de su motocicleta contra una camioneta, debido al fuerte impacto se partió la lengua.

En la clínica 11 del IMSS, reportaban el ingreso de una persona lesionada debido a un accidente automovilístico.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al nosocomio a tomar conocimiento de dicho reporte.

El lesionado se encontraba recibiendo atención médica en el área de urgencias, médicos manifestaron que presentaba golpes contusos y tenía la lengua partida.

Los policías se entrevistaron con la persona la cual manifestó que tripulaba una motocicleta la noche del jueves.

Se desplazaba sobre el libramiento Mendoza Berrueto no recordando la altura, cuando repentinamente se impactó contra una camioneta Dodge Caravan color blanco.

Perdió el conocimiento y después despertó en el hospital, no se sabe si la Policía Preventiva municipal se hizo cargo del accidente.

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal recabaron la información respectiva para elaborar un informe policial homologado, se le indicó al motociclista lesionado que si era afectado acudiera a formalizar la denuncia respectiva ante la Agencia del Ministerio Público de Asuntos Viales.