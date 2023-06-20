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Piedras Negras

Muere en su domicilio

Un septuagenario fue encontrado sin vida por su vecina.

Por Alejandra Peña - 20 junio, 2023 - 02:08 p.m.
El occiso fue identificado como Antonio Tovar de 78 años.
El occiso fue identificado como Antonio Tovar de 78 años.

Piedras Negras, Coah. - La mañana de este martes, un hombre de 78 años fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en la calle Urales de la colonia Cumbres

Fue se vecina Lizeth quien lo halló sin vida luego de ir a “echarle una vuelta” ya que el occiso, identificado como Antonio Tovar Córdoba de 78 años, padecía de diabetes y presión alta. 

Autoridades acudieron a tomar conocimiento de los hechos y procedieron con el levantamiento del cuerpo para posteriormente realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de muerte. 

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