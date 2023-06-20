Muere en su domicilio

Piedras Negras, Coah. - La mañana de este martes, un hombre de 78 años fue encontrado sin vida en su domicilio ubicado en la calle Urales de la colonia Cumbres.

Fue se vecina Lizeth quien lo halló sin vida luego de ir a “echarle una vuelta” ya que el occiso, identificado como Antonio Tovar Córdoba de 78 años, padecía de diabetes y presión alta.

Autoridades acudieron a tomar conocimiento de los hechos y procedieron con el levantamiento del cuerpo para posteriormente realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de muerte.