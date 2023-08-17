Muere motociclista frente a la clínica 79

PIEDRAS NEGRAS,COAH.- Un motociclista perdió la vida la tarde del miércoles sobre la avenida Heroico Colegio Militar, justo frente a la clínica 79 del Seguro Social, una vez que fue impactado por un auto que intentó cruzar la vialidad y aparentemente no lo vió.

Trascendió que el hoy occiso, identificado como Misael Rodríguez Cortez de 22 años, no portaba el casco de seguridad, ya que lo llevaba atado a los manubrios, mientras circulaba desde Periodistas con rumbo a la calle México, donde ocurrió el fatal accidente y murió de traumatismo craneoencefálico.

El accidente quedó registrado por las cámaras de vigilancia de una gasolinera, que muestra el momento exacto del impacto, donde el motociclista circulaba a exceso de velocidad y cuando trató de esquivar al auto que titubeo para atravesar la avenida, fue demasiado tarde.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal a tomar conocimiento de los hechos, donde el joven que perdió la vida se desplazaba en una moto Yamaha de color rojo, mientras que el automóvil participante se trata de un Ford Focus de color negro, ambos sin placas de circulación.

Hasta el lugar acudieron paramédicos del cuerpo de bomberos, quienes declararon al joven sin signos vitales, por lo que fue llevado a la SEMEFO local para practicarle la necropsia de ley.