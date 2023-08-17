Mueren dos mujeres migrantes al sur de Eagle Pass

EAGLE PASS, TX. - Autoridades de la ciudad de Eagle Pass realizaron el hallazgo de dos cuerpos de mujeres migrantes que perdieron la vida debido a las altas temperaturas que se han estado presenciado actualmente.

El primer reporte que atendió la policía de Eagle Pass fue al sur del condado de Maverick, donde se encontró el cuerpo de una mujer migrante de 55 años de edad; entre sus partencias fueron hallados documentos pertenecientes al estado de Querétaro.

El segundo caso que fue atendido se dio cerca de la ciudad del Indio, donde hallaron el cuerpo de una mujer migrante procedente del país de Honduras y de tan solo 22 años.

La información fue dada por Roberto de León, jefe de Patrulleros del Sheriff, quien informó que se estima que ambas personas fueron víctimas del extremo calor, al caminar por zonas despobladas.

Las autoridades estarán en comunicación con los consulados de ambos países para la identificación y posterior entrega de los cuerpos encontrados.