Muerte del motociclista fue homicidio culposo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Yesica Yohana “N” de 25 años fue turnada ante el Ministerio Público por el delito de homicidio culposo, esto después de haber invadido carril, ocasionado que un joven motocicleta se impactara contra su auto y perdiera la vida de forma instantánea.

El joven motociclista, de nombre Misael Rodríguez Cortez, falleció debido a un traumatismo cráneo cefálico, en hechos ocurridos sobre la avenida H. Colegio Militar a la altura de la clínica del Seguro Social número 79.

El agente del Ministerio Público, Luis Julián Valdez, detalló que la joven conductora se encuentra detenida por un espacio de 48 horas marcado por ley, usado para recabar información acerca de lo sucedido.

Detalló además que al ser un delito mediable, se pudiera obtener la libertad de la responsable, llegando a un acuerdo reparatorio de daños con los familiares de la víctima.