Mujer amenazaba con hacer explotar su domicilio

Se registró una fuerte movilización policiaca al recibir una llamada de auxilio en el número de emergencia 911, luego de que una joven mujer amenazara con incendiar un domicilio ubicado sobre la avenida Las Torres, marcado con el 401 de la colonia Cumbres.

Al lugar arribaron varias unidades de Seguridad Preventiva, las cuales se entrevistaron con familiares de la joven y fueron quienes les comentaron que la mujer se encontraba alcoholizada y bajo los influjos de alguna droga, y que luego de una discusión se encerró en la casa y amenazaba con incendiarla si alguien intentaba entrar.

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Fue necesaria la presencia de los elementos de Bomberos quienes tuvieron que cerrar el medidor de gas para que mujer no cumpliera sus amenazas.

La joven responde al nombre de Olivia “N” de 23 años de edad, la cual fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público por los delitos de alterar el orden y sería el que dictaminará su situación legal.