Mujer atenta contra su vida

Se reportaba al número de emergencia 911 que en un domicilio de la calle Ahuehuete de la colonia Año 2000 se encontraba una persona del sexo femenino lesionada.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, los cuales atendieron a una mujer de nombre Mayra Alejandra N de 25 años de edad, la cual presentaba lesiones cortantes en ambos brazos, las cuales ella misma se había provocado, aparte de ingerir un número no determinado de pastillas de Clonazepam, el cual es un medicamento controlado, la mujer después de recibir los primeros auxilios en el lugar fue trasladada al hospital general Dr. Salvador Chavarría para su atención médica.

Al lugar también arribaron elementos de Policía Preventiva municipal, los cuales se entrevistaron con la mujer, la cual les dijo que había intentado quitarse la vida debido a que su pareja sentimental la había abandonado y ella pensaba que ya tenía otra mujer, y se sentía sola y que por ese motivo ya no quería vivir.

La mujer quedó internada en el hospital donde los médicos reportan su estado de salud como estable y estaban a la espera de que llegara un familiar para que se hiciera cargo de la mujer.