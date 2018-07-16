Mujer causa movilización policíaca

La tarde del sábado una mujer que presentaba problemas de salud causó la movilización de los equipos de rescate y Policía cuando reportaban que aparentemente había perdido la vida en el estacionamiento de un local dedicado a la venta de pollo frito, ubicado sobre la avenida Carranza y Alejo González, donde había estacionado su unidad cuando se sintió mal.

Paramédicos de Bomberos arribaron al lugar para revisar si la persona aún contaba con signos vitales y al revisarla se percataron de que la persona solo se encontraba inconsciente, por lo que fue atendida en el lugar y fue trasladada por elementos de Seguridad Preventiva a su domicilio para que descansara y se quedara bajo la vigilancia de un familiar.

La persona de nombre Consuelo Esparza Ruiz comentó a los uniformados que mientras circulaba sobre la avenida Carranza a bordo de su unidad se empezó a sentir mal, por lo que decidió entrar al estacionamiento del lugar para descansar un poco y no recordaba nada más, ya que perdió el conocimiento y reaccionó hasta que la estaban atendiendo, comentó también que había tomado esa decisión para evitar un accidente vial y afectar a alguna persona.