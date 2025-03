Mujer denuncia en redes sociales privación de la libertad por parte de su expareja

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – A través de redes sociales, una mujer identificada como Ale Guerra denunció presuntos actos de violencia y privación de la libertad por parte del padre de su hija, David, señalando que ha sido víctima de estas acciones en los últimos días.

En su publicación, Guerra relató: "Buen día, con toda la vergüenza del mundo hoy hago público esto por si algo me pasa a mí o a mis hijos. Hago responsable al papá de mi hija, David, que me quitó las llaves de la casa y se iba al trabajo dejándonos encerradas, privándonos de nuestra libertad a mí y a tres de mis hijas, sin comida, sin poder llevar a mis hijas a la escuela porque le quitó la pila a mi carro. Las luces... me quitó mi celular para que no tuviera comunicación. Pedí ayuda a mi familia a través del celular de mi hijo... y anoche fueron a sacarme llevándome todas mis cosas con apoyo de una mudanza y mi familia. Y que también el muchacho está recibiendo amenazas por robo, cosa que no es así. Y nuestro error fue no haber llamado a la policía".

Tras la denuncia pública, amigos y conocidos han recomendado a la mujer acudir al Centro de Empoderamiento de la Mujer para interponer una denuncia formal ante las autoridades competentes. Hasta el momento, no se ha informado si Guerra ha realizado el trámite correspondiente o si las autoridades han tomado conocimiento del caso.