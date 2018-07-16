Mujer embarazada intenta suicidarse

Paramédicos de Bomberos atendieron la madrugada del lunes el reporte de una persona del sexo femenino que había intentado quitarse la vida en la calle Oyamel número 806 de la colonia Acoros.

Al lugar arribaron los paramédicos para auxiliar a María del Carmen Millán de 25 años de edad y la cual tiene 5 meses de embarazo, al arribar los paramédicos se percataron que la mujer se encontraba bajo los influjos del alcohol, los rescatistas dieron los primeros auxilios a la mujer en el lugar, para después trasladarla a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que recibiera atención medica debido a su estado de embarazo.

Familiares de la joven suicida, comentaron que había estado ingiriendo bebidas alcohólicas y que, debido a problemas con su pareja sentimental, es que había tomado la decisión de quitarse la vida, ingiriendo una cantidad desconocida de medicamento controlado en forma de pastillas.

La mujer se quedó bajo observación médica y su estado de salud se reportaba como estable y solo estaría por prevención, para evitar alguna complicación en su embarazo.