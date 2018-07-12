Mujer es golpeada por la esposa del amante

La madrugada del jueves se reportaba, que sobre el bulevar Juan Pablo II y el cruce de bulevar Villa de Herrera se encontraba una persona del sexo femenino lesionada, luego de haber sido agredida por otra mujer.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, los cuales atendieron a la mujer que presentaba varios golpes en distintas partes de su cuerpo, al cuestionarla sobre que había sucedido ella se negó a hablar, y tampoco aceptó ser trasladada a un hospital para atenderle sus heridas, por lo que solo fue atendida en el lugar y la unidad de Cruz Roja se retiró del lugar.

El incidente sucedió, cuando la mujer viajaba a bordo de una motocicleta que era conducida por un hombre, y repentinamente un automóvil los golpeó por alcance, provocando que el conductor y su acompañante cayeran al pavimento; del automóvil que los chocó, bajó una mujer y empieza a golpear a la mujer lesionada, y le reclamaba porqué se paseaba con su esposo , después de golpear a la mujer, la conductora del auto se sube a su unidad y se retira del lugar, todo esto narrado por testigos del accidente.

Los afectados se negaron a proporcionar sus datos, incluso señalaron que no levantarían denuncia alguna por lo que no sería reportado a ningún autoridad.