Mujer intenta quitarse la vida

Se reportaba al número de emergencia 911, que en el domicilio marcado con el número 701 de la calle Beruconia de la colonia Año 2000, se encontraba una persona del sexo femenino que había intentado quitarse la vida al ingerir 30 pastillas de medicamento controlado.

Al lugar llegaron paramédicos de Bomberos para atender a la mujer de nombre María Elena N de 46 años de edad, quien recibió los primeros auxilios por los paramédicos y fue trasladada al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que recibiera atención médica y se quedará bajo observación para evitar una posible complicación.

La mujer había tomado la decisión de quitarse después de discutir con su esposo con el cual tiene tiempo con problemas y tras la discusión ingirió 30 pastillas de medicamento controlado lo anterior comentado por familiares.

El estado de salud de la mujer se reportaba como estable por los médicos y sería canalizada para recibir ayuda psicológica para evitar que lo volviera a intentar.