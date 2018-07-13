Mujer originaria de Nuevo Laredo sufre volcadura en plena carretera

Con lesiones por fortuna no graves resultó una dama después de sufrir una volcadura a bordo de su vehículo sobre la carretera federal 2.

Al C4 Piedras Negras, se reportó que se había registrado un accidente sobre la arteria federal tramo Piedras Negras-Nuevo Laredo.

Unidades de la Policía Federal división caminos se movilizaron, de igual forma elementos de la Policía Municipal de la delegación Venustiano Carranza se trasladaron para tomar conocimiento.

Fuera de la carretera se encontraba en su posición normal pero con cuantiosos daños un automóvil.

Paramédicos atendieron a Dianira Díaz Rangel de 37 años originaria de Nuevo Laredo, viajaba a bordo de un Chevrolet Aveo color vino modelo 2015 con placas del estado de Tamaulipas.

Comentó que se trasladaba de Nuevo Laredo hacia Piedras Negras, repentinamente escuchó que algo tronó.

Perdió el control de la dirección, se salió del camino y volcó, afortunadamente la conductora no presentaba lesiones de gravedad.

Por decisión de la misma dama no quiso que la trasladaran a ningún hospital siendo atendida en el lugar del accidente, la Policía Federal división caminos se hizo cargo de la volcadura, la causa fue un neumático ponchado.

La conductora Dianira Díaz Rangel de 37 años de edad, originaria de Nuevo Laredo, resultó con lesiones por fortuna no graves.