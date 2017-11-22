Mujer pierde la vida en incendio

Una mujer fallecida, fue el saldo del incendio de una casa habitación, ubicada en la colonia Valle de las Flores.

Las primeras investigaciones; indican que fue un corto circuito en una de las habitaciones lo que provocó el incendio, ya que al revisar el lugar elementos de Bomberos y Periciales encontraron muy quemado el cableado en la habitación, que se presume es donde se quedaba la víctima.

Elementos del H. Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y derribaron la puerta del frente del domicilio para poder ingresar al lugar del siniestro, al hacerlo encontraron el cuerpo de una persona de sexo femenino tirado cerca de la entrada del lugar, procediendo uno de ellos a sacarla para brindarle los primeros auxilios, mientras el otro elemento trataba de sofocar el incendio.

Al lugar llegaron Paramédicos de Rescate Urbano para tratar de reanimar a la persona, ya que sus signos vitales eran muy débiles.

Desafortunadamente los esfuerzos de los Paramédicos fueron inútiles, ya que la persona falleció en el lugar de los hechos; la causa de la muerte se presume fue por intoxicación por monóxido de carbono, esto debido a la gran cantidad de humo que provocó el incendio dentro del inmueble y que cubrió en su totalidad el interior de la casa, ya que se encontraban cerradas todas las ventanas y puertas de esta, lo que también dificulto el trabajo de los Bomberos.

La hoy occisa llevaba en vida el nombre de Gumersinda González Andadera, de 54 años de edad, originaria de Piedras Negras, misma que tenía tres hijos, todos ya mayores de edad y actualmente solo una de ellas vivía con su madre.

La joven de nombre Blanca Cecilia González Castillo, de 27 años, quien en esos momentos se encontraba laborando en una maquiladora de la localidad, fue avisada por unos vecinos; arribando al lugar acompañada por algunos compañeros de trabajo, siendo ella misma quien certificó la identidad de la fallecida.

Cabe mencionar que la persona fallecida presentaba problemas para caminar debido a la artritis, enfermedad con la que ya llevaba tiempo batallando, la cual la obligaba a usar un andador y en algunas ocasiones silla de ruedas para poder trasladarse y que fue la causa probable por la cual le fue difícil salir del lugar del siniestro.

Los hechos ocurrieron en el domicilio marcado con el número 2212 de la calle Candelón, de la colonia Valle de las Flores, hasta donde arribaron elementos del H. Cuerpo de Bomberos, así como Policía Municipal y Agentes Ministeriales, todos ellos alertados por vecinos del lugar que se dieron cuenta de los hechos.

El cuerpo de la persona fue trasladado por el Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley correspondiente y así poder determinar las causas exactas del fallecimiento.