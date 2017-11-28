Mujer se defendió de agresiones

Piedras Negras, Coah.- La mujer fue agredida a golpes por su ex pareja, por lo que ella tomó un cuchillo hiriéndolo en varias ocasiones, los hechos se registraron en la colonia Buena Vista la noche del domingo.

Sobre la calle Monterrey, reportaban al sistema de emergencias 911, a una persona lesionada por arma blanca.

Elementos de la Policía Preventiva municipal acudieron a tomar conocimiento, en el lugar estaba Víctor Hugo Garay Domínguez de 30 años.

Esta persona presentaba varias heridas ocasionadas por arma blanca, por lo que al ser cuestionado dijo que su ex pareja lo había atacado.

La presunta responsable es Gabriela Rodríguez Escobar de 27 años, quien manifestó que ella se encontraba en su domicilio.

Repentinamente llegó su ex pareja y sin razón alguna empezó a agredirla a golpes, por lo que ella tomó un cuchillo para defenderse de los ataques.

Hirió a su ex en varias ocasiones en diferentes partes del cuerpo, fue la manera de quitárselo de encima.

La dama fue detenida por elementos policiacos para luego ser puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones, se espera que el afectado sea valorado por un médico.