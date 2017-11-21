Mujeres protagonizan fuerte encontronazo en plena zona Centro

La falta de precaución ocasionó un fuerte encontronazo en plena zona Centro de Piedras Negras, de milagro no hubo lesionados graves.

La mañana del domingo se registró un aparatoso choque en el cruce de Allende y Morelos en el primer cuadro de la cuidad.

Unidades de la Policía Preventiva Municipal arribaron al lugar, los elementos procedieron a tomar conocimiento.

De igual forma se cerró el paso a la circulación, ya que ambos vehículos participantes quedaron sobre el crucero.

Los participantes son una pick up Ford F-150 color blanca modelo 2016 con placas del estado de Texas, era conducida por Janete Vieyra Arguello de 29 años.

Esta pick up se desplazaba sobre la calle Morelos de sur a norte, y al arribar al cruce con Allende no respetó la luz roja del semáforo.

La otra unidad es un automóvil Ford Fusion modelo 2016 tripulado por María de Jesús Carreón García de 35 años.

La causa del accidente de acuerdo al reporte de la Policía Preventiva Municipal, fue no ceder derecho de vía sobre arteria preferencial.

Ambas unidades resultaron con daños de consideración, así mismo al momento del impacto resultó afectado de la fachada un edificio del SAT.