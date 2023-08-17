Multan al abogado por ausencia de la víctima

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Juez determina multa de 60 días en incumplimiento de asistencia para el Asesor Jurídico de Roberto Javier Calzada Taméz.

Asiste al Centro de Justicia Penal, sin embargo aparenta participar en audiencia, situación que es considerada objeto dilatorio al no presentar a la víctima.

"Venir, sentarse en la sala de audiencia y salir es una falta de respeto del asesor, es un engaño para los presentes" señaló abogada defensora Vanessa Ramírez

Se solicita mediante oficio a la Comisión Especializada de Atención a Víctimas un asesor jurídico que represente a la víctima, ya que es necesario para dar inicio a la audiencia solicitada por la defensa del "Padre Meño".

Actitud de asesor jurídico violenta derechos humanos del imputado, por lo que Juez determina multa por 60 días, solicitando en cumplimiento con el artículo 121, sección 4.

A pesar de que en dicha audiencia no se desarrollará un esclarecimiento de hechos se solicita la presencia de la víctima así como un asesor jurídico.