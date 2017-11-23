No estaba perdida andaba divirtiéndose

Una menor de 15 años fue reportada como desaparecida, acudió a una fiesta el pasado fin de semana pero no volvió a su casa, tras ser buscada se le localizó en casa de una vecina.

Rosa Linda Sánchez se presentó el pasado lunes a la oficina de la Sub Procuraduría de Personas no Localizadas, levantó un reporte indicando que se encontraba desaparecida su hija María Carolina Palomino Sánchez de 15 años.

La menor salió de su casa ubicada en el sector Suterm el pasado fin de semana, dijo que iba a una fiesta en la colonia La Hacienda.

Sin embargo se hizo de madrugada y la joven no regresó a casa, por lo que la mamá levantó el reporte de desaparición.

La mesa de búsqueda de la Sub Procuraduría de Personas no Localizadas, activaron el protocolo de búsqueda.

La adolescente fue localizada sana y salva en un domicilio de una vecina, refirió que como se le hizo muy tarde para regresar decidió quedarse con una conocida.

Con su localización se da por concluida la carpeta de búsqueda, la menor se volvió a reunir con su madre quien estaba preocupada.