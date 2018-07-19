No ha sido posible identificar al violador del sector Roma

Hasta el momento no se ha logrado la identificación del individuo que privó de la libertad a una mujer en la colonia Roma para posteriormente violarla en el Paseo del Río, siguen revisando videos de cámaras de vigilancia.

La coordinación de la unidad masiva reveló que se continúa trabajando en el caso de violación que se suscitó en días pasados.

La víctima se encontraba a bordo de su vehículo en el exterior de un café situado sobre la calle Monterrey a un costado de la iglesia San Juan.

Un sujeto abordó la unidad amenazándola con arma blanca cuando se encontraba acompañada de su menor hijo.

Se trasladaron hasta el Paseo del Río en donde el individuo la agredió a golpes para después consumar la violación.

Todavía no se ha logrado la identificación del responsable de cometer dicho delito, videos de cámaras de la iglesia y de domicilios al igual que negocios aledaños son revisados.

El responsable utilizó arma blanca para amenazar y someter a la dama, elementos de la Agencia de Investigación Criminal siguen trabajando en las labores de investigación para poder identificar al responsable y posteriormente lograr su arresto.