No hay denuncias formales por extorsiones telefónicas o secuestros virtuales

Al momento no se tiene recibida ninguna denuncia por extorsiones telefónicas o secuestros virtuales que se hayan cometido en Piedras Negras.

La Fiscalía General del Estado reporta que no se han recibido querellas por delitos de extorsión en las agencias del Ministerio Público.

La unidad de atención temprana es la encargada de recibir todas las denuncias para posteriormente canalizarlas a las áreas respectivas.

De acuerdo al reporte que emite el Ministerio Público, no se han recibido denuncias por delitos de extorsión o secuestros virtuales.

Meses atrás se registraban casos prácticamente a diario, incluso en algunas ocasiones las víctimas realizaron depósitos.

De igual forma se atendieron por parte de elementos policíacos secuestros virtuales, en donde los delincuentes enlazaban llamadas entre familiares para lograr engañarlos y hacerles creer que estaban secuestrados.

Afortunadamente en las últimas semanas no se han presentado casos de esta índole, es muy importante no caer en los engaños de los extorsionadores que solamente buscan obtener dinero fácil.

En caso de que sigan presentándose las extorsiones, se exhorta a denunciar de forma inmediata para que las autoridades policíacas procedan a realizar las investigaciones correspondientes y ubicar a los responsables.