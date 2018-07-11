No hay denuncias formalizadas por robos cometidos a iglesias locales

Debido a información que se ha estado manejando, referían que iglesias de la Región Norte del estado han sido blanco de los amantes de lo ajeno, sin embargo, en Piedras Negras no hay denuncias.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que no se tienen denuncias por robos cometidos a santuarios establecidos en esta frontera.

De igual forma la Agencia de Investigación Criminal no cuenta con reportes de robos o daños cometidos a iglesias locales.

Esta información surgió mediante algunos medios de comunicación y a través de las diferentes redes sociales.

Se indicaba que ladrones habían cometidos saqueos y actos vandálicos de iglesias ubicadas en la Región Norte del estado de Coahuila.

Algunos de los municipios que mencionaban era Sabinas, Acuña y Piedras Negras, incluso se refiere que hubo declaraciones de un sacerdote de Piedras Negras denunciando los robos.

Sin embargo hasta el momento la unidad de atención temprana no ha recibido ninguna querella por robos o daños cometidos a iglesias.

Así mismo no hay reportes de actos vandálicos que se hayan registrado recientemente, por lo que se desconoce el motivo por el cual surgió la información en medios.