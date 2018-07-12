No respeta alto e impacta taxi

La tarde del jueves se suscitaba un accidente vial exactamente frente a la Presidencia municipal, esto sobre el cruce de avenida 16 de Septiembre y calle Monterrey, dejando solo daños materiales en las unidades involucradas.

En el lugar se requirió la presencia de paramédicos de Cruz Roja, ya que una de las unidades involucradas era un taxi y al momento del percance viajaba con pasaje, por lo que fue necesario que los paramédicos revisaran a los ocupantes del taxi, afortunadamente ninguno presentaba lesiones de consideración y no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y relataron como sucedieron los hechos.

El choque se suscitó cuando el conductor de una camioneta que viajaba sobre la calle Monterrey no respeta el alto en el centro con avenida 16 de Septiembre, e impacta en un costado a un taxi que viajaba en vía libre lanzándolo contra el camellón central.

Cómo responsable de estos hechos quedaría Víctor Dehuma Suárez, quien viajaba en una pickup marca Ford color azul con gris y el afectado responde al nombre de José Juan Molina Carvayo, quien conducía una unidad marca Nissan Tsuru color blanco.

Los involucrados llegaron a un acuerdo en el lugar, ya que harían efectivo el seguro y solo serían trasladados al edificio de Seguridad Pública para la firma de dicho acuerdo.