No respeta derecho de vía y lo chocan

Al salir de un centro comercial que ésta ubicado sobre el Boulevard Mendoza Berrueto e intentar cruzar dicha arteria no respeta el derecho de vía y es impactado en su costado izquierdo por una unidad que circulaba con dirección a Villa de Fuente la cual el conductor al darse cuenta de que la unidad se atravesaba intento frenar dejando un derrape sobre la cinta asfáltica de unos tres metros dicha unidad sufrió daños en su parte frontal en este percance salió con leves lesiones la acompañante del conductor que no respeto el derecho de vía.

El presunto responsable de los hechos conducía una unidad marca Ford Freestar gris modelo 2004 y responde al nombre de Salvador Velásquez de 35 años y era acompañado por su esposa de nombre Laura Patricia Salinas Martínez de 35 años la cual tuvo que ser atendida en el lugar por Paramédicos del H. Cuerpo de Bomberos debido que presentaba molestias después del impacto debido a que se encuentra embarazada la cual después de ser atendida en el lugar por su propia voluntad decidió no ser trasladada a un Hospital. El afectado responde al nombre de Cristian Ismael Pérez Ruiz de 21 años y conducía un auto marca Ford Mustang modelo 1997.

Los hechos sucedieron sobre el Boulevard Mendoza Berrueto cruce con la calle Rio Sabinas hasta donde llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal para levantar el parte de los hechos y poder deslindar responsabilidades.

Los involucrados fueron trasladados al edificio de Seguridad Publica para ser presentados ante el Agente del Ministerio Publico de asuntos viales a fin de poder indicar quien es el responsable de los hechos.

El saldo del percance fueron daños materiales en ambas unidades siendo el Ford Mustang el más perjudicado.