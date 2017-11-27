Nuevamente roban negocio

Dos sujetos arribaron al establecimiento ubicado en una gasolinera en donde uno de ellos entro al lugar quedándose el otro fuera cuidando, el sujeto entro al lugar cubriendo su rostro con una bufanda color negro y se acerca a la encargada del establecimiento a la cual amenazo con un trinche para la carne pidiéndole le entregara el dinero de la caja mientras él tomaba varias botellas de licor después de que la encargada le entregara el efectivo salió del lugar para unirse a su compañero y retirarse a pie ignorando el rumbo que tomaron.

Al lugar llegaron elementos de una compañía de seguridad que le da servicio a estos establecimientos los cuales no lograron dar con el paradero de los responsables, para cuando fueron alertados los elementos de Seguridad Pública ya había transcurrido tiempo por lo cual solo llegaron al lugar a levantar parte de los hechos y recoger testimonio de la encargada del lugar.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento comercial que está ubicado sobre el Bordo Norte y Av. Román Cepeda en una gasolinera que se encuentra en el lugar.

Los amantes de lo ajeno lograron llevarse algunas botellas de licor y una cantidad desconocida en efectivo ya que hasta el momento de recabar la información no habían hecho su corte de caja.

La encargada del lugar quedo en levantar la formal denuncia para así poder llevar a cabo las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.