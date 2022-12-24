Ofrece Pily Valenzuela cobertores y albergue

ALLENDE, COAH. - Preocupada por las bajas temperaturas, la alcaldesa Pily Valenzuela Gallardo, junto a Mario Montoya presidente honorario del DIF, realizaron un recorrido por los sectores más propensos a sufrir por estas condiciones climatológicas.

“En este recorrido visitamos a nuestros vecinos de las zonas más propensas a ser afectadas por las bajas temperaturas, junto a mi esposo entregamos cobijas y mantas, también invitamos a algunos ciudadanos a hacer uso de nuestro refugio temporal ubicado en las instalaciones del DIF municipal”, declaró la alcaldesa.

Valenzuela Gallardo también indicó que visitaron a las familias que utilizaron dicho refugio para saber de qué manera poder ayudar y saber que tal pasaron la noche; agregó que este refugio se mantendrá activo para toda la ciudadanía todo este fin de semana.

“Realizaremos junto al departamento de Protección Civil recorridos constantes en zonas vulnerables a las bajas temperaturas, invitamos a la ciudadanía a seguir las recomendaciones que ha compartido el departamento de PC, estas temperaturas continuarán”, finalizó.