Ofrecen tratamientos gratuitos contra el sida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La directora del UNEME CAPASITS, Martha Alicia Pérez, señaló que se ha mantenido estable la cifra de contagios en pacientes positivos al VIH SIDA; en la localidad tiene registro de alrededor de 100 a 120 casos positivos.

Por parte del personal de esta unidad se han realizado campañas de concientización de las enfermedades de transmisión sexual, dando enfoque a las medidas de prevención, así como se conmemorará el día mundial en contra de la lucha contra el SIDA.

La doctora Pérez señaló que las pruebas y tratamientos son totalmente gratuitos en esta unidad, donde se les da seguimiento y tratamiento de por vida, a estas atenciones se suma la atención psicológica para un acompañamiento en los inicios del tratamiento.

“Desgraciadamente hoy en día se han detectado pacientes más jóvenes, alrededor de los 18 a 30 años, nunca se deja solo al paciente positivo, se le da su momento para asimilar su condición, en dado caso que el paciente no quiera seguir el tratamiento se respeta su decisión”, aseveró la doctora.

Hizo énfasis en que, una vez detectado el contagio, si se cuenta con tratamiento y se da el seguimiento adecuado el estado de salud del paciente es bueno prolongando su calidad de vida.