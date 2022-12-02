Organizan encuentro de familias japonesas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Carlos Flores Flores, organizó un encuentro este viernes 2 de diciembre para reunir a las familias descendientes de japoneses que radiquen en Piedras Negras y municipios de la región norte de Coahuila.

Se tiene una agenda con actividades a realizar en este encuentro, se contará con la participación de Estrella Lucero, estudiante de la Universidad de Yale en Connecticut en los Estados Unidos, quien dará una conferencia donde abordará el tema de su tesis de doctorado sobre la migración de japoneses a la región norte de Coahuila y sur de Texas.

Destacando la migración japonesa en la región de Coahuila, la frontera y el Valle de Texas; particularmente los migrantes que llegaron al inicio del Siglo XX y la permanencia de su descendencia en la región.

Se contará con la presencia del profesor Melesio Mendoza Vargas, cronista del municipio de Múzquiz, quien ha trabajado muchos años con la comunidad Nikkei de la región carbonífera del estado de Coahuila, así como por medio de una video llamada con el Dr. Shinji Hirai, presidente de la Asociación México Japonesa del Noreste, cuya sede está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que aglutina a tres entidades del noreste de México: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se extiende la invitación para la comunidad Nikkei que esté interesada en participar en dicho encuentro, pueden comunicarse al número 878 111 6311 para mayor información.