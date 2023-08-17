‘Padre Meño’ saldría antes

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Este jueves se llevará a cabo una audiencia de ejecución penal, donde la abogada defensora de Juan Manuel Riojas Martinez, conocido como ‘Padre Meño’, solicitará su libertad condicionada por los 6.6 años que restan de una condena de 13 años.

La defensa explicó que no quedará extinta su pena, ya seguirá bajo Jurisdicción del Juez de ejecución, el cual determinará si le imponen firmas periódicas o brazalete electrónico durante su libertad condicional, en caso de adquirir el beneficio.

Cabe destacar que la Diócesis local lo desconoce oficialmente como Padre, incluso existe inconformidad porque en los tribunales o medios de comunicación se sigan refiriendo a él como “el Padre Meño”.

En el año 2018 se le dictó una sentencia condenatoria por los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, por aprovecharse de su condición como ministro de culto religioso, lo anterior, en agravio del exseminarista identificado como Javier “N”.

Riojas Martinez ha cumplido el cincuenta por ciento de una condena de trece años; el día de hoy la defensa solicitará su libertad condicionada para que el resto lo cumpla en el exterior, restando poco más de 6 años.