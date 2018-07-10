Participante en asaltos a diversos negocios fue vinculado a proceso

Felipe Padilla Reyes quien se encuentra recluido en el Cereso, fue vinculado a proceso por su participación en un asalto cometido en una casa de empeño, se le investiga por otros atracos cometidos.

La Coordinación de la Unidad de Litigación e Investigación de Delitos, dio a conocer que se efectuó audiencia por un delito de robo especialmente agravado cometido con violencia e intimidación a las personas y por lesiones que ponen en peligro de muerte.

El imputado ya se encontraba detenido y recluido en el Cereso de Piedras Negras, debido a que fue detenido después de participar en un asalto cometido en una joyería en Nueva Rosita.

Cabe mencionar que participó en varios atracos en casas de cambio y casas de empeño en Piedras Negras junto con varios sujetos.

Por el asalto perpetrado en una casa de empeño situada sobre la calle Jiménez en el sector Fuentes en el local “Plaza Fiesta”, fue vinculado a proceso por parte de un juez de control.

Se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que el responsable seguirá permaneciendo en prisión preventiva mientras siguen efectuándose las indagaciones correspondientes.