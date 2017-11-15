Patrulla de Seguridad Pública sufre falla mecánica

Una unidad de Seguridad Publica obstaculizo la vialidad en uno de sus sentidos al sufrir una falla mecánica.

La falla que presentó fue que se le quebró uno de los brazos de la suspensión lo que provocó que quedara atravesada sobre la Avenida Carranza esquina con calle San Luis.

Fueron los mismos elementos que tripulaban la patrulla los que se encargaron de dar fluidez a las personas que transitaban por ahí ya que a la hora que se suscitó el percance dicha arteria estaba muy transitada.

Los oficiales indicaron que la falla se sobrevino a raíz de que intentaron girar sobre su lado izquierdo ya que habían detectado a una señora que iba hablando por su celular al ir conduciendo.

Fue por espacio de una hora lo que duro la unidad deteniendo el tráfico, hasta que llegó una grúa para poder retirarla del lugar y llevarla a los talleres de la corporación de seguridad para su compostura.