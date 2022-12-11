Permanecerá cero recargosen impuestos

ALLENDE, COAH. - El titular de la Unidad Municipal de Catastro del municipio de Allende, dio a conocer que por indicaciones del alcalde Pepe Díaz Gutiérrez, permanecerá la promoción de cero recargos en el pago atrasado del impuesto predial durante el presente mes de diciembre.

“Ya en el mes de enero veremos las nuevas disposiciones que nos hagan llegar nuestro alcalde y su Cabildo, por lo pronto invitamos a los contribuyentes a ponerse al corriente en el pago del predial con cero recargos en este mes de diciembre”, declaró Oscar Castillo Medellín, titular de la dependencia.

Agregó que al momento se ha notado una favorable afluencia de ciudadanos cumplidos en su pago de este importante impuesto, por lo que se han acercado a cubrir alrededor del 60 por ciento del padrón de contribuyentes.

“Es algo que alienta mucho a la administración, dada la cercanía que ha tenido el alcalde Pepe Díaz con la ciudadanía, y la confianza que se viene generando entre la población, lo que se ve reflejado en un positivo nivel de cumplimiento en contribuciones”, resaltó.

Comentó que el contribuir con este impuesto ayuda a generar mayores obras y beneficios para la comunidad de Allende, como la mejora del servicio de agua potable que se ha realizado durante este año, entre otras acciones.