Persecución de peruanos; arrestan a 9

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Un peruano fue sorprendido mientras bajaba de su auto a un grupo de paisanos sobre la Ruta Fiscal que lleva al Puente Internacional Dos, lo que desató una persecución por la colonia Harold Pape.

Elementos de Seguridad Pública encontraron a otros 8 migrantes peruanos que viajaban escondidos en la unidad, mismos que fueron asegurados y entregados al Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que el chofer Miguel Ángel “N” de 40 años fue puesto a disposición del Ministerio Público, acusado de tráfico de personas.

En el lugar, los elementos del Instituto Nacional de Migración solicitaron sus documentos a este grupo procedente de Perú, pero estos no contaban con permiso legal para transitar por el país, por lo que fueron asegurados y llevados hasta las instalaciones del INM para su procesamiento.