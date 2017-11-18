Persecución en el sector Lázaro Cárdenas deja un detenido

Luego de protagonizar una persecución, policías municipales detuvieron a un individuo, el cual fue acusado de robar un celular.

Los elementos de la Policía Preventiva Municipal, acudieron a tomar conocimiento del reporte de un robo.

Los oficiales se entrevistaron con una persona en una tienda de abarrotes, refirió que un supuesto amigo le había robado su teléfono celular.

Al momento en que los uniformados tomaban conocimiento observaron al presunto responsable pasar, se inició una persecución pero el sujeto empezó a saltar bardas de domicilios.

Varios oficiales se unieron a la persecución y en un terreno baldío donde hay una construcción sin terminar, se logró capturar al presunto ladrón.

Se trata de Edgar Alejandro López Contreras de 20 años, los hechos se suscitaron sobre las calles Chihuahua y Emiliano Zapata en el sector Lázaro Cárdenas.

El sujeto en su intento por escapar lesionó de una pedrada en la cabeza al oficial Julio Iván Samaniego Cortés, de igual forma ocasionó daños al parabrisas de una patrulla.

El presunto ladrón fue remitido a la cárcel, por lo que sería puesto a disposición del Ministerio Público para efectos de investigación.

Es acusado de robar un celular, en la persecución lesionó de una pedrada a un policía y ocasionó daños a una patrulla.