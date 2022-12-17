Piden agilizar el tránsito en la 57

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con la llegada de miles de paisanos a esta frontera, salen a relucir los problemas en la carreta 57, por inspecciones y tramites en la garita crean filas interminables, asegura Monseñor Alonso Garza Treviño.

El obispo de la diócesis local, comentó que al ser un usuario constante de esta carretera se ha percatado de las irregularidades que presenta, no solo para los paisanos, sino que todo aquel que transita por ella.

Explicó que uno de los primeros problemas está en las instalaciones de la antigua garita del kilómetro 53, donde los paisanos tramitan su permiso de internación al interior del país, una vez pasado este se encuentran las filas de la caseta para la autopista.

Señaló que otro de los problemas es cuando los usuarios de la libre y la autopista se juntan, ya que por las inspecciones militares se crea un cuello de botella, lo que genera que las filas sean “kilométricas”, haciéndoles perder valioso tiempo.

“por una parte da mucho gusto que los paisanos optan por Coahuila por la seguridad, pero cuando los vemos sufriendo, pasando horas para obtener el permiso de internación, es una situación que se puede prevenir”, indicó.

El presbítero señaló que una de las soluciones pudiera ser asignar a más personal que atienda a los paisanos que cruzan por esta frontera, para brindarles una atención más rápida y oportuna, y que el tráfico fluya.