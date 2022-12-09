Piden recoger cartilla militar

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Un total de 20 jóvenes que tramitaron su cartilla militar no han pasado a recogerla a la Junta de Reclutamiento, por lo que el titular del organismo, Juan Rodríguez Esparza exhortó a pasar por ella, antes del 15 de diciembre, para poder liberarla.

“Estamos haciendo la invitación para que acudan los jóvenes a recoger sus cartillas, ya que tiene que ser entregada en el mes de enero, para continuar con el trámite y así pueda ser liberada”, mencionó.

Indicó que de no tener el la cartilla y no seguir con el trámite, aquellos jóvenes tendrán que esperar un año entero para volver a tramitarla y unirse para dejar la cartilla en el lugar.

La fecha límite deriva de que por vacaciones no estarían disponibles en la Junta de Reclutamiento, hasta los primeros días de enero del año entrante, complicando la situación a los jóvenes.