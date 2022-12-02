Contactanos
Pierde ‘Acubus’ concesiones

A partir del 2023 se estará contando con una nueva empresa de trasporte público.

Por Angel Garcia - 02 diciembre, 2022 - 01:18 a.m.
‘Acubus’ no logró cumplir con las necesidades de los acuñenses.
CIUDAD ACUÑA, COAH. - Ante las múltiples quejas y el más servicio que ha estado brindando el transporte público en la localidad, actualmente se evalúa a 3 nuevas empresas transportistas para que una de ellas inicie operaciones en el 2023, confirmó Alfredo Garza Castillo.

El comisionado de Transporte y Vialidad, señaló que Transportes Ibarra no cumplió con lo estipulado, ya que no logró contar con las 30 unidades acordadas y exceder hasta 30 minutos de espera para los usuarios, por lo que ‘Acubus’ se retira a inicios de año.

“Tuvimos la oportunidad de acudir a Saltillo y a Monterrey en donde tenemos 3 empresarios de transporte los cuales estarán buscando la concesión en el municipio”, mencionó.

Las notificaciones para la transportista actual fueron demasiadas, y a falta de respuesta positiva, se realizarán estudios de movilidad, para experimentar con una nueva empresa de transporte público en la ciudad.

