Pierde control de la dirección y provoca choque múltiple

La falta de precaución ocasionó un choque múltiple sobre transitada avenida, afortunadamente no hubo personas lesionadas.
El choque se suscitó sobre Román Cepeda entre Chihuahua y Laredo en el sector Buena Vista sur, al sistema de emergencias se reportó dicho accidente.
Unidades de la Policía Preventiva Municipal se movilizaron, ya que indicaban que se trataba de un choque múltiple.
Los oficiales tuvieron que cerrar uno de los carriles de circulación, ya que se efectuarían maniobras con una grúa.
Por fortuna no había personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del choque, la Policía Preventiva Municipal se hizo cargo.
Como responsable aparece Leticia Ruiz Rodríguez de 65 años, quien conducía una Cherokee Laredo color negra.
La dama perdió el control de la dirección al ir circulando sobre Román Cepeda, se impactó contra dos automóviles los cuales estaban debidamente estacionados.
Las unidades afectadas son un Mitsubishi color blanco modelo 2003, propiedad de Juana Patricia Gutiérrez, así como un PT Crusier modelo 2001 propiedad de Jaime Salas Garza.
Los daños materiales fueron cuantiosos, por lo que el caso se turnaría ante el Ministerio Público en caso de que no existiera un arreglo entre los participantes.
Una de las unidades afectadas resultó dañada de la parte posterior tras ser impactada donde estaba estacionada.
El otro mueble también resultó con daños, de igual forma estaba estacionado al momento del choque, por fortuna no hubo lesionados.