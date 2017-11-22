Policía municipal acudirá a declarar

En días pasados un menor resultó lesionado al recibir un balazo por parte de un elemento municipal, los hechos se registraron en la colonia 24 de Agosto, por lo que el uniformado tendrá que presentarse a comparecer ante el ministerio público.
La denuncia fue formalizada por la madre del joven quien cuenta con 17 años, recibió un disparo en la pierna derecha cuando se encontraba en el patio de un domicilio.
De acuerdo a la versión de la víctima, los Policías Municipales perseguían a una persona cuando ingresaron a la propiedad donde se encontraba reunido con algunos vecinos.
Empezó la discusión y fue cuando el oficial sacó su arma de cargo refiriendo que iba a hacer un disparo de advertencia.
Disparó su arma en dos ocasiones de acuerdo a versiones de testigos, uno de los disparos rebotó en el suelo hiriendo al adolescente.
Después de formalizarse la querella se enviaron oficios a la Policía Preventiva Municipal para que el elemento se presentara a comparecer.
Sin embargo apenas se atendió dicho oficio, por lo que el policía quien está plenamente identificado tendrá que presentarse a comparecer pronto al área de responsabilidades.