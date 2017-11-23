Policía tiene asegurada arma homicida

La autoridad ministerial tiene la plena confianza de capturar al responsable de cometer un homicidio el pasado fin de semana sobre la avenida Carranza, se tienen evidencias y los testimonios de testigos.

El homicidio se registró después de que José N. resultara lesionado con arma blanca cuando estaba en un puesto de comida.

Un sujeto apodado “El Fierro” llegó al lugar y empezó a discutir con el ahora occiso, el agresor tomó un cuchillo de dicho puesto provocándole una herida de consideración a la altura de la espalda.

Horas después el afectado falleció en un hospital de la localidad, se tiene información que permitió identificar plenamente al responsable.

Además de que se tomaron testimonios de personas que observaron el ataque el pasado fin de semana sobre la transitada arteria.

De igual forma se cuenta con el arma homicida, misma que fue asegurada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el lugar de los hechos.

La carpeta de investigación está siendo integrada por parte del Ministerio Público, ya que se tienen evidencias suficientes, además de los testimonios de personas que observaron el momento de la agresión en plena avenida.