Policías del Estado cometen una privación ilegal de la libertad

Dos personas del sexo masculino fueron víctimas de una privación ilegal de la libertad, supuestos civiles armados que pertenecen a una corporación estatal son señalados de llevárselos sin motivo alguno.

Al sistema de emergencias 911 se reportó una privación ilegal de la libertad sobre la calle Melina cruce con Copey en el sector Año 2000.

De acuerdo a la información que se proporcionó a elementos de la Policía Preventiva municipal, dos personas del sexo masculino que iban caminando fueron interceptadas por civiles armados.

Se manifestó que los sujetos con vestimenta civil y portando armas cortas y largas, subieron a la fuerza a las dos personas y se las llevaron.

Al momento la Fiscalía General del Estado refiere no tener reporte alguno del hecho suscitado la noche del martes.

Además, no hay personas a disposición del Ministerio Público que hayan sido detenidas en la colonia antes mencionada.

Se manifiesta que quienes cometieron la privación ilegal de la libertad fueron elementos del grupo especial de la Agencia de Investigación Criminal que realizan operativos diversos en todo el estado de Coahuila, sin embargo, dicha versión que surgió no fue confirmada por ninguna autoridad.