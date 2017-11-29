Por definirse situación legal de joven que lesionó a ex

En 48 horas se definirá la situación legal de la joven que acuchilló a su ex pareja, por lo que el caso podría ser judicializado, además se indica que el afectado es escolta del actual alcalde.

El Ministerio Público del área de detenidos integra una carpeta de investigación por el delito de lesiones.

Gabriela Rodríguez Escobar se encuentra en calidad de detenida, ya que aparece como probable responsable de la comisión del delito de lesiones.

La joven de 27 años hirió con un cuchillo a Víctor Hugo Garay Domínguez, los hechos se suscitaron en el domicilio de la responsable.

Refirió la joven que Víctor Hugo llegó hasta su casa para agredirla físicamente, ella lo que hizo fue defenderse tomando un cuchillo para luego lesionarlo en diferentes partes del cuerpo.

Aunque las lesiones no son consideradas como graves, el caso se podría judicializarse, en caso de que no exista un acuerdo entre ambas partes.

Cabe mencionar que la mamá de la joven, comentó que Víctor es escolta del presidente municipal Fernando Purón y que constantemente la acosaba, acudía a su casa a molestarla muy seguido.