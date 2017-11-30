Por no respetar alto provoca choque

Al circular sobre la calle Veracruz, una dama por descuido no se percata del rótulo de alto y provoca un aparatoso choque contra una unidad que circulaba sobre la calle Jalisco que es de vía libre. La unidad afectada quedó totalmente dañada de la parte frontal, mientras la unidad de la responsable resultó con un golpe en el lado derecho. Debido a lo fuerte del impacto, las bolsas de aire de ambos vehículos se activaron, lo que ayudó a que en el incidente no hubiera personas lesionadas y solo daños materiales.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Jalisco y Veracruz de la colonia Roma, hasta donde llegaron elementos de Seguridad Pública Municipal para levantar el parte correspondiente para así deslindar responsabilidades.

La presunta responsable responde al nombre de Norma Leticia Zendejo Aspeitia, con domicilio en la colonia Nueva Vista Hermosa, la cual que conducía una unidad marca Nissan X-TRAIL color blanco, modelo 2017, y la afectada responde al nombre de Yolanda del Socorro Corona Hernández de 38 años, con domicilio en la colonia Níspero,s la cual circulaba en una unidad marca Ford Escort color blanco modelo 2000.

En el incidente no hubo lesionados y no fue necesario trasladar a las involucradas al edificio de Seguridad Pública, dado que llegaron a un convenio en el lugar de los hechos, haciendo efectivos los seguros de las unidades.