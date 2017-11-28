Por ser identificado presunto homicida

Piedras Negras, Coah.- Hay avances importantes para lograr identificar al responsable de asesinar a Lauro de Hoyos Pérez y a su hijo, los hechos se registraron en el sector Malvinas días atrás.

La Fiscalía General del Estado zona norte 1, está trabajando en el caso del doble homicidio que se registró en el cruce de las calles Pedro Martínez y Carlos Juaristi.

En estos hechos dos personas del sexo masculino fueron asesinadas al recibir varios impactos de bala cuando viajaban a bordo de una pick up negra.

Las primeras indagaciones revelaron que fue solo un participante el cual tripulaba una motocicleta, los cartuchos percutidos que fueron localizados eran calibre 9 milímetros.

Una vez que se logre su plena identificación se ejercitará acción penal en su contra solicitando un mandamiento judicial.

De igual forma los otros homicidios que se han suscitado recientemente en esta frontera no quedarán en el olvido.

Se continuará trabajando por parte de la Agencia de Investigación Criminal y el Ministerio Público a fin de recabar más medios de prueba que permitan seguir las líneas de investigación y así esclarecer estos homicidios, cabe señalar que ya se procesó a dos imputados.