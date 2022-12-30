Premia CANACO a consumidores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En las instalaciones de Cámara de Comercio local se realizó la edición número 17 de la promoción comercial 2022 CANACO SERVYTUR, donde se rifaron 20 mil pesos como primer lugar, 10 mil al segundo, mientras el tercero recibió 5 mil, además, hubo premios sorpresa.

Este sorteo estuvo a cargo del presidente de la CANACO, Héctor Javier Rodríguez López, en compañía del Honorable Consejo Directivo, así como socios de la Cámara, y los premios serán entregados a partir de la segunda semana de enero del 2023.

Los premisos fueron otorgados por socios afiliados como ‘Semed - Servicios Médicos Empresariales’, Mozzarella Pizza, Pisos y Azulejos Santa María, Racing Auto Parts, Restaurante Las Cabañitas, Restaurante El Jalisquillo, Restaurante Los Herederos, Restaurante El Antojo y Súper Centro Comercial El Mirador.

Este gremio agradece a cada participante que son los mismos clientes de diferentes regiones que están consumiendo localmente, así como a los socios de la Cámara de Comercio por los premios ofertados, la confianza a este gremio y su administración esperando seguir trabajando de esta manera.