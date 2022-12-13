Presenta Pepe Díaz Gutiérrez primer informe de resultados

ALLENDE, COAH. - Con una producción audiovisual y frente a los allendenses, el alcalde de Allende, José de Jesús Díaz Gutiérrez presentó su primer informe de gobierno la tarde de este martes, destacando los principales ejes y avances en su administración 2022-2024.

Este evento se llevó a cabo en el salón Caballeros de Colón, contando con una gran audiencia, tanto de los allendenses como funcionarios públicos, incluidos entre ellos ex alcaldes, el cabildo municipal, representantes de la iniciativa privada y los presidentes municipales de la región de los Cinco Manantiales y norte de Coahuila.

Díaz Gutiérrez presentó el trabajo llevado a cabo durante los primeros 365 días de gobierno, en donde se resaltaron obras importantes y apoyos en beneficio de la ciudadanía, enfocado en mejorar la calidad de vida de todos los allendenses.

En su mensaje destacó el recurso invertido en la rehabilitación para una mejor cloración de agua de la plata potabilizadora que abastece del vital líquido a todas las tomas domiciliarias de la cabecera municipal.

Así mismo, se destacaron obras de recarpeteo, apoyos al Sector Educativo, Salud, Protección Civil y Bomberos y campañas importantes de descacharrización a través del departamento de Ecología, ademas, se mantuvo una Policía Municipal de Proximidad para brindar tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos.

Entre sus acciones más destacadas en conjunto con el Gobierno del Estado se invirtieron cerca de 5 millones de pesos en un nuevo sistema de filtrado para la planta potabilizadora de la localidad, asegurando con esto el suministro de agua de calidad en todos los sectores y un ahorro considerable en el consumo de energía.

También se contó con el inicio de la pavimentación de las calles 5 de Febrero y la instalación de 160 metros lineales en beneficio de la colonia Eduardo Montemayor, que años atrás habían solicitado la instalación de tubería y pavimentación en esta calle; en esta obra se invirtieron cerca de los 2 millones de pesos, en coordinación con el estado.

Abarcando todos los sectores del municipio, en el ejido la Tembladora se instalaron 3 tanques presurizados, para así mejorar el suministro de agua en este sector y beneficiar a cerca de 90 familias, erradicando con esto un problema que acongojaba a los pobladores desde hace treinta años.

En medidas de salud, Allende se ha destacado en ser uno de los municipios de la región 5 manantiales en mantenerse libres del dengue, gracias a las medidas del programa Allende limpio, en donde se realizan campañas constantes de recolección de basura, cacharros y embellecimiento de áreas recreativas y asegurando una mejor visibilidad en las vialidades de la localidad.

Para la protección de los niños y niñas del municipio en el regreso a clases presenciales tras la pandemia, se vacunaron cerca de 900 jóvenes en la campaña transfronteriza impulsada por el alcalde, quién brindó el transporte de estos jóvenes hasta la frontera con la ciudad de Piedras Negras.

A lo largo de este primer año de gobierno, el alcalde junto con el departamento de Salud de Allende ha realizado diferentes conferencias en pro de la salud, también se han puesto en práctica diferentes talleres y cursos a manos del departamento de Protección Civil y Bomberos, asegurando con esto la seguridad y la atención en primeros auxilios en planteles educativos.

Reforzando la cultura en la ciudadanía, se comenzaron a lo largo de este periodo talleres de canto, danza y actividades recreativas en las instalaciones de la Casa de la Cultura, como también algunos talleres y cursos de matemáticas y materias básicas para el reforzamiento de la educación de los jóvenes Allendenses.

Entrando a el tema de los deportes, se realizó la instalación de pasto sintético en las canchas de fútbol rápido en la unidad deportiva de Allende, el cual se renombro en honor de los hermanos Efraín y Rigoberto Pérez Lozano, quienes han brindado un gran apoyo a las jóvenes promesas deportistas de la comunidad, también se han realizado distintas ligas deportivas a lo largo del año de diferentes deportes como fútbol, beisbol y voleibol.

Otorgando a la ciudadanía espacios recreativos y de sana convivencia, se han realizado diferentes eventos para festejar las diferentes festividades mexicanas, eventos como el desfile vida y muerte, Navidad es México, eventos como el Asado Fest que apoyó a los diferentes comerciantes locales ofreciendo un punto de venta en la plaza principal, además del regreso del tradicional grito de independencia.

A inicios del año preocupado por la situación económica del municipio, el alcalde junto con la administración impulsó diferentes actividades como el bazar comercial de Allende, en donde se contó con la presencia de 50 comerciantes locales.

Preocupado por la educación cívica en los menores de edad, también se impulsaron ceremonias cívicas a principios de año, conmemorando fechas importantes para fortalecer los valores cívicos en los estudiantes.