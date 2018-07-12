PRONNIF realiza investigaciones sobre caso de niño que tomó ácido

El menor de apenas 4 años de edad, ingirió ácido que se encontraba en un recipiente en el patio de su casa ubicada en la colonia Acoros, el caso se encuentra bajo investigación.

El pequeño ingresó intoxicado a la Clínica México, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento.

La madre de nombre Alejandra N. de 24 años de edad, manifestó que se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Romero en el sector antes mencionado.

Dijo que su hijo Taylor estaba jugando en el patio de la propiedad cuando agarró un recipiente el cual contenía ácido para limpiar aires secos.

Ingirió el mismo y resultó intoxicado, por lo que de inmediato la madre lo llevó al hospital en donde quedó internado.

Su estado de salud es reportado delicado pero estable, se encuentra aún internado bajo observación por parte de médicos pediatras.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado está realizando investigaciones por parte de Ministerio Público.

De igual forma la PRONNIF abrió una investigación a fin de establecer si existió alguna negligencia u omisión de cuidado por parte de los padres, aunque todo indica que fue un accidente.