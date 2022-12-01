Pronostican nueva oleada de Covid-19

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Continúa la presencia de sub variantes de Ómicron, como es el caso del ‘Perro del Infierno’ (Cancerbero) y, de acuerdo a estadísticas de otros países, se espera que llegue a nuestra localidad.

Iván Alejandro Moscoso González, dio a conocer que la aplicación de las medidas de prevención que tenga la población, será factor para detener la llegada de lo que sería la sexta ola de Covid.

“Nosotros tomamos la experiencia de algunos otros países que ya cursaron por la temporada invernal, como, por ejemplo, Chile, que, por su ubicación geográfica, ya prácticamente de salida en esta estación invernal y si hubo un incremento de la enfermedad, pero el factor de haberse puesto la vacuna disminuyó y protegió los porcentajes de hospitalización y de presentación grave de la enfermedad”, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Finalmente, dijo que se ha observado que estas nuevas sub variantes tienen una mayor transmisión, sin embargo, la vacuna funciona como método de protección.